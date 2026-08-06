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Polisi Tangkap Mahasiswa Semarang Pelaku Manipulasi Foto Mantan Pacar Jadi Konten Pornografi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:55 WIB
Polisi Tangkap Mahasiswa Semarang Pelaku Manipulasi Foto Mantan Pacar Jadi Konten Pornografi - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap seorang mahasiswa berinisial IAM yang diduga memanipulasi foto wajah mantan pacarnya menjadi konten pornografi menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto mengatakan pelaku ditangkap di indekosnya di daerah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Penyidik Direktorat Siber Polda Jateng kemudian melakukan penahanan terhadap IAM sejak 4 Agustus 2026. Saat ini, pelaku ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Tengah.

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“Jadi awal 2026, tepatnya 28 Januari 2026, ada seorang perempuan yang datang ke Polda Jawa Tengah untuk melaporkan atau untuk konsultasi peristiwa yang dialaminya,” kata Kombes Yuliyanto, Kamis (6/8).

Berdasarkan laporan pengaduan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk menggali informasi mengenai peristiwa yang dialami korban.

“Setelah itu dilakukan penyelidikan. Jadi peristiwanya seperti apa, apa yang faktanya atau informasi sekecil apa pun kemudian digali oleh penyelidik,” ujarnya.

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Proses penyelidikan berjalan, polisi menerbitkan laporan polisi pada 31 Juli 2026. Dengan demikian, perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa lima orang saksi, termasuk saksi ahli.

Polisi menangkap seorang mahasiswa berinisial IAM yang diduga memanipulasi foto wajah mantan pacarnya menjadi konten pornografi menggunakan AI.
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TAGS   pornografi kecerdasan buatan semarang mahasiswa polisi

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