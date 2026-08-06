Melly Pangestu Pimpin PSI Kota Semarang Lagi, Polemik Kepengurusan Berakhir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Melly Pangestu menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang kembali. Penunjukan ini menandakan berakhirnya polemik yang terjadi di tubuh PSI Ibu Kota Jawa Tengah.

Peunjukan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PSI Nomor 355/SK/DPP/2026 yang sekaligus mencabut SK Nomor 096/SK/DPP/2026.

Dalam SK terbaru itu, Melly Pangestu menjabat sebagai ketua, didampingi Aisyah Firdausa sebagai wakil ketua, Ivana Haryono sebagai sekretaris, dan Imantaka Muncar Aristamatin sebagai bendahara.

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“Hari ini kami merilis SK terbaru DPD PSI Kota Semarang. Kepengurusan ini berjumlah sembilan orang dan juga dihadiri 16 ketua DPC PSI Kota Semarang,” kata Melly, Kamis (6/8).

Melly menjelaskan seluruh calon pengurus diminta menyerahkan dokumen dan riwayat hidup sebelum diputuskan oleh DPP PSI. Menurutnya, proses penetapan ketua dilakukan sesuai mekanisme partai.

“SK ini sudah ditandatangani sejak 28 Juli oleh Ketua Umum dan Sekjen. Hari ini baru kami terima secara resmi,” ujarnya.

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Melly menyebut kepengurusan yang kini terbentuk merupakan yang sah karena ditetapkan langsung oleh DPP PSI. Menurutnya, polemik sebelumnya sempat mencuat telah berakhir.

“Struktur lama memang tidak masuk dalam kepengurusan ini. Kami memandang itu sebagai bagian dari dinamika politik yang harus dihormati sebagai proses demokrasi,” ujarnya.