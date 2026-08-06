Konter Gadget di Ambarawa Dirampok, Pemilik Hilang, Diduga Diculik

jateng.jpnn.com, AMBARAWA - Aksi perampokan menyasar sebuah konter gadget di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/8). Pemilik konter, Chandra, diduga turut dibawa oleh pelaku dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Peristiwa tersebut diketahui setelah sejumlah karyawan datang ke konter sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka curiga karena konter belum juga dibuka hingga siang hari.

Warga sekitar, Nurul, mengatakan para karyawan kemudian berupaya menghubungi pemilik konter melalui telepon. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.

“Para karyawan datang ke konter sekitar pukul 10.00, tetapi sampai siang konter belum kunjung buka hingga akhirnya karyawan berupaya menghubungi bosnya,” ujar Nurul kepada wartawan, Kamis (6/8).

Karena tidak kunjung mendapat jawaban, karyawan akhirnya mendobrak pintu konter dari bagian belakang untuk memastikan kondisi di dalam.

“Mas Chandra (pemilik, red) dihubungi tidak aktif. Saya suruh anak-anak (karyawan, red) dobrak pintu dari belakang,” kata Nurul.

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Setelah pintu terbuka, para karyawan mendapati kondisi konter berantakan. Sejumlah barang, termasuk beberapa gawai, diketahui tidak berada di tempat.

Mobil Honda Jazz berwarna hitam yang diduga milik Chandra juga tidak ditemukan di lokasi. Keberadaan pemilik konter hingga kini masih belum diketahui.