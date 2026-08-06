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JPNN.com Jateng Kriminal Geger, Jenazah Pria dalam Bagasi Honda Jazz di Grobogan, Diduga Terkait Kasus Ambarawa

Geger, Jenazah Pria dalam Bagasi Honda Jazz di Grobogan, Diduga Terkait Kasus Ambarawa

Kamis, 06 Agustus 2026 – 22:00 WIB
Geger, Jenazah Pria dalam Bagasi Honda Jazz di Grobogan, Diduga Terkait Kasus Ambarawa - JPNN.com Jateng
Lokasi penemuan jenazah pria dalam bagasi mobil Honda Jazz hitam tanpa pelat nomor di Dusun Tembelingan, Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (6/8) petang. FOTO: Humas Polsek Gubug.

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan di Dusun Tembelingan, Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (6/8) petang.

Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi terluka di dalam bagasi mobil Honda Jazz berwarna hitam tanpa pelat nomor sekitar pukul 17.00 WIB.

Nggih (iya, red) benar, ditemukan di bagasi. Mobilnya di halaman gudang,” ujar Kapolsek Gubug AKP Anang Heriyanto, Kamis (6/8) malam.

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AKP Anang mengatakan polisi masih menyelidiki keterkaitan penemuan jenazah tersebut dengan kasus perampokan dan dugaan penculikan pemilik konter gadget di Ambarawa, Kabupaten Semarang.

“Diduga ada juga kaitan kejadian di Kabupaten Semarang. (Perampokan dan penculikan bos konter, red), ini masih dalam penyelidikan,” katanya.

Dia menjelaskan terdapat luka pada bagian kepala korban. Namun, polisi belum dapat memastikan penyebab luka tersebut karena masih menunggu pemeriksaan dokter forensik.

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“Saat ini, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang untuk diautopsi,” kata AKP Anang. (ink/jpnn)

Penemuan jenazah pria di dalam bagasi mobil Honda Jazz menggegerkan warga Gubug, Grobogan. Ada dugaan terkait kasus di Ambarawa.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah semarang pembunuhan grobogan penculikan perampokan gawai Ambarawa bos konter

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