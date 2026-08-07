Terungkap! Jasad di Bagasi Honda Jazz Ternyata Pemilik Konter Gadget Ambarawa

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Polisi memastikan jasad pria yang ditemukan di dalam bagasi mobil Honda Jazz di Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, merupakan Chandra Waskito, pemilik konter gadget di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Iya benar,” kata Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo kepada awak media, Jumat (8/6).

AKBP Heru mengatakan Chandra diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban diduga diculik pelaku sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil Honda Jazz berwarna hitam.

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“(Pelaku, red) masih dalam proses penyelidikan,” kata AKBP Heru.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan telah mendatangi lokasi penemuan jasad untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

Dia menyebut jarak antara Gubug dan Ambarawa mencapai sekitar 46 kilometer.

“Sementara kami melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Untuk dugaan sementara pencurian dengan kekerasan,” ujar AKP Bodia.

Meski jasad Chandra ditemukan di dalam bagasi mobil Honda Jazz hitam, polisi belum dapat memastikan kendaraan tersebut merupakan milik korban.