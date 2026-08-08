Kasus Pembunuhan Bos Konter Ambarawa Terungkap, Polisi Tangkap 2 Terduga Pelaku

jateng.jpnn.com, AMBARAWA - Polisi menangkap dua terduga pelaku pembunuhan Chandra Waskito (25), pemilik konter gadget di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Jasad Chandra sebelumnya ditemukan di dalam bagasi mobil Honda Jazz di Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan pada Kamis (6/8).

Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan dua terduga pelaku telah diamankan pada Jumat (7/8). Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan terkait kasus perampokan dan penculikan yang menimpa Chandra.

“Kami sudah menangkap terduga pelaku,” kata AKP Bodia, Sabtu (8/8).

Dia menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan dengan dukungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum dan Inafis Ditreskrimum Polda Jateng.

“(Penangkapan, red) atas dukungan kerja sama dengan Subdit Jatanras Ditreskrimum serta Inafis Ditreskrimum Polda Jateng,” ujarnya.

AKP Bodia mengatakan polisi masih memeriksa terhadap kedua terduga pelaku. Penyidik juga mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan Chandra meninggal dunia.

“Saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan dan pengembangan terkait perkara tersebut,” katanya. (ink/jpnn)