Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Bos Konter Ambarawa, Ternyata Demi Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian mengungkap motif ekonomi mendasari aksi pelaku menghabisi Candra Waskito (25), bos konter Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi,” kata Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo, saat konferensi pers di Mapolres Semarang, Sabtu (8/8).

Bermula dari kedua tersangka berinisial DPP (20) dan TI (25) berpura-pura ingin membeli gawai pada Kamis (6/8) sekitar pukul 03.00 WIB. Rencana itu sudah dilakukan pelaku sejak Rabu (5/8) sekitar pukul 21.00 WIB.

Ketika situasi lengah, DPP memukul kepala bagian belakang korban menggunakan palu sebanyak tiga kali hingga tersungkur ke lantai. Saat tersungkur, TI juga ikut memukuli korban sebanyak lima kali.

“Di situlah waktu (korban, red) meninggal dunia,” kata Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana.

Momen tersebut kemudian digunakan kedua pelaku mengambil sejumlah gadget dari etalase konter. Untuk menghilangkan jejak, tersangka juga mencabut tiga kamera CCTV yang berada di konter.

“Keterangan dari di para tersangka CCTV itu dibuang, dibuang di sungai dan sedang kami melaksanakan pencarian. Lalu para tersangka kembali lagi ke konter karena darah berceceran,” katanya.

Setelah itu, kedua tersangka memasukkan jasad korban ke dalam bagasi mobil Honda Jazz hitam.