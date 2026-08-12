Sudewo: Kode K1 Itu Bukan Fakta, Hanya Obrolan Warung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Sudewo, tidak mengakui adanya kode 'K1' yang dalam persidangan dikaitkan dengan dugaan aliran uang kepadanya.

Bupati nonaktif Pati itu justru mempertanyakan dasar munculnya istilah tersebut.

Menurutnya, pembicaraan mengenai K1 tidak bisa dijadikan pijakan untuk menyimpulkan adanya aliran uang karena informasi tersebut belum terverifikasi.

“Itu bukan informasi valid, itu hanya asumsi,” kata Sudewo seusai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (12/8).

Dia bahkan menyebut pembicaraan mengenai kode tersebut tidak lebih dari percakapan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Soal K1 itu tadi dijelaskan itu dari tim. Orang-orang ngomong di warung,” ujar Sudewo.

Pernyataan itu disampaikan setelah istilah K1 menjadi salah satu bagian yang mencuat dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebelumnya menguji komunikasi antara Camat Jaken Tri Agung Setiawan dengan Haryono alias Pak Demit, sukarelawan tim pemenangan Sudewo.