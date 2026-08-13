Razia BNN di Tempat Hiburan Malam Tegal, 9 Orang Positif Narkotika

jateng.jpnn.com, TEGAL - Sembilan orang dinyatakan positif narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam razia di tempat hiburan malam 101 Biliard & Cafe Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka terjaring dalam operasi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rabu hingga Kamis (12–13/8).

Kesembilan orang tersebut terdiri atas satu laki-laki dan delapan perempuan. Mereka merupakan karyawan, Mami, serta Ladies Companion (LC) di tempat hiburan tersebut.

Petugas juga menemukan barang bukti tiga butir amfetamin, dua plastik klip dan satu batang sedotan bekas pemakaian metamfetamin, dua alat hisap atau bong, dua cangklong pipet. Sembilan orang tersebut kemudian diperiksa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.

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“Setiap temuan di lapangan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi kami,” kata Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat.

Brigjen Agus mengatakan hasil razia tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.

“P4GN tidak cukup dilakukan dengan operasi penindakan, tetapi harus dibangun sebagai sebuah sistem yang melibatkan seluruh unsur,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkotika harus melibatkan pemerintah, aparat, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Pihaknya mendorong pendekatan yang seimbang antara pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Pemberantasan diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, sedangkan masyarakat yang terpapar penyalahgunaan perlu mendapatkan penanganan yang tepat.