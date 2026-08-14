Pengurus Masjid di Cilacap Diduga Cabuli 24 Anak Selama 11 Tahun

jateng.jpnn.com, CILACAP - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengungkap fakta mengejutkan.

Seorang pria berinisial WRI (39) ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menemukan sedikitnya 24 anak yang diduga menjadi korban selama kurun waktu 11 tahun.

Wakil Kepala Polresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan perkara tersebut mulai terbongkar setelah ibu salah seorang korban melapor ke Polresta Cilacap pada 23 Juli 2026.

Laporan itu dibuat setelah korban berinisial FA berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada sang ibu.

"Pada 23 Juli 2026, kami menerima laporan dari ibu salah seorang korban," kata Endro dalam konferensi pers di Mapolresta Cilacap, Jumat (14/8).

Polisi kemudian melakukan pendalaman dengan meminta keterangan korban, orang tua, warga sekitar, serta pihak-pihak yang mengetahui aktivitas tersangka di lingkungan tempat tinggal dan masjid.

Penyidik selanjutnya memeriksa WRI sekaligus melakukan analisis terhadap telepon selulernya.

Dari perangkat tersebut, polisi menemukan rekaman yang menjadi salah satu petunjuk dalam penyidikan.