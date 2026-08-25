Kasus Pengeroyokan Terhadap 2 Polisi di Blora, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

jateng.jpnn.com, BLORA - Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah, menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap dua anggota Polsek Ngawen saat mengamankan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial SJ, NR, dan BD. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Blora.

Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

"Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti yang cukup," kata Inggal, Selasa (25/8).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan oleh penyidik.

Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kericuhan yang terjadi di perempatan Dukuh Randualas, Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurut Inggal, kericuhan tersebut bermula dari aksi saling ejek antar-peserta karnaval.

Situasi kemudian berkembang menjadi perselisihan antara warga Dukuh Tembang dan Dukuh Randualas.