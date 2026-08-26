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JPNN.com Jateng Kriminal Miris, Anak di Semarang jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung, Begini Perkembangan Kasusnya

Miris, Anak di Semarang jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung, Begini Perkembangan Kasusnya

Rabu, 26 Agustus 2026 – 14:40 WIB
Miris, Anak di Semarang jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung, Begini Perkembangan Kasusnya - JPNN.com Jateng
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya memasuki babak penyidikan.

Polda Jawa Tengah memastikan laporan terkait perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) sebagai bagian dari proses pengungkapan perkara.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA & PPO) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setiyowati membenarkan adanya penanganan kasus tersebut.

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"LP tanggal 29 Oktober 2025, saat ini sudah tahap penyidikan," kata Nunuk.

Dia mengatakan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor yang nantinya menjadi bagian dari alat bukti dalam perkara tersebut.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh ibu korban pada 2025. Dugaan peristiwa tersebut terungkap setelah anak sulung pelapor yang ketika itu masih berusia sekitar sembilan tahun mengalami keluhan kesehatan.

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Ibu korban berinisial D (28) kemudian membawa anaknya untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

D mengaku terkejut setelah mendapat penjelasan dari dokter mengenai kondisi yang dialami anaknya dan menyarankan agar temuan tersebut ditindaklanjuti.

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang telah masuk tahap penyidikan. Polda Jateng masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor.
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TAGS   kekerasan seksual semarang anak ayah kandung

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