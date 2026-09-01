Ini Ciri-ciri Jasad Perempuan Terbakar di Pos Ronda Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Aparat kepolisian mengungkap ciri-ciri jasad perempuan tanpa identitas yang ditemukan terbakar di sebuah pos ronda Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Korban ditemukan mengenakan baju hijau dengan merek Sonoma ukuran S, berjaket tudung, serta handuk bermerek Pamelo biru. Korban juga memakai celana tiga per empat hitam dengan gambar logo Pain dari serial Naruto.

Di sekitar lokasi, polisi juga menemukan kaus kaki krem bergambar kepala beruang dan sandal selop hitam merek Luofu ukuran 37.

Polisi menyebut korban memiliki tinggi badan sekitar 154 sentimeter, perawakan gempal, berambut lurus itu diperkirakan berusia 20 sampai 30 tahun.

“Kami masih mencari identitas korban, penyelidikan, melakukan autopsi terkait penyebab kematian dan pendalaman," ujar Kasat Reskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma, Selasa (1/9).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga memastikan korban bukan merupakan warga Desa Keboangung tempat ditemukannya jasad tersebut di pos ronda.

"Warga Kebonagung sampai saat ini tidak ada yang kehilangan keluarga," kata Iptu Rudi.

Hingga saat ini, polisi belum mendapati pihak keluarga atau orang yang mengenal korban mendatangi Polres Demak.