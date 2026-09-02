Misteri Jasad Perempuan Terbakar di Pos Ronda Demak, Ada Luka Sajam di Kepala

jateng.jpnn.com, DEMAK - Aparat kepolisian menemukan bekas luka pada bagian kepala jasad perempuan yang ditemukan terbakar di pos ronda di Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (1/9) kemarin.

“Ada luka sajam (senjata tajam, red) di kepala kiri, dan luka benda tumpul di kepala belakang sebelah kiri,” ujar Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga, Rabu (2/9).

Hasil tersebut menjadi bahan penyelidikan polisi untuk mengungkap misteri jasad perempuan yang terbakar tersebut.

“Ini yang menyebabkan kematian sesuai dengan keterangan tim dokter,” tutur Iptu Rudi.

Peristiwa itu diketahui warga pada Selasa (1/9) sekitar pukul 04.00 WIB. Warga setempat melihat sesuatu yang terbakar di pos ronda.

Warga terkejut mengetahui bahwa sesuatu yang terbakar merupakan manusia. Laporan kejadian tersebut disampaikan ke Polsek Kebongagung.

Jasad korban kemudian dievakuasi untuk menjalani autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Fatah Karangawen, Demak.

Saat ditemukan, korban mengenakan baju hijau dengan merek Sonoma ukuran S, berjaket tudung, serta handuk bermerek Pamelo biru.