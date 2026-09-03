Api Cemburu Berujung Maut, Pria Jombang Bunuh Perempuan Grobogan di Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Polisi mengungkap api cemburu mendasari kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan terbakar di pos ronda Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Korban diketahui berinisial SL (42), seorang buruh harian lepas yang berdomisili di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan di lokasi kejadian dan temuan forensik mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan.

Berbekal hasil pemeriksaan tersebut serta informasi yang diperoleh selama penyelidikan, tim Jatanras Polda Jateng bersama Resmob Polres Demak mendalami sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan korban.

Dari rangkaian penyelidikan itu, polisi mengidentifikasi BI (52) sebagai terduga pelaku. BI diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban.

Polisi kemudian mengamankan BI di sebuah rumah di wilayah Mangkang, Kota Semarang pada Kamis (3/9) sekitar pukul 01.15 WIB.

“Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Muhammad Anwar Nasir, Kamis (3/9).

Kombes Anwar menjelaskan tersangka memukul korban menggunakan palu. Setelah korban meninggal dunia, tersangka membakar jasad korban menggunakan bensin yang telah disiapkan.

“Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, perbuatan tersebut didasari rasa cemburu,” katanya.