Fakta-fakta Pembunuhan Perempuan Terbakar di Pos Ronda Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Kasus penemuan jasad perempuan terbakar di pos ronda Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggegerkan publik pada Selasa (1/9) sekitar pukul 04.00 WIB. Rupanya, jasad perempuan itu merupakan korban pembunuhan.

Pelaku diamankan oleh Tim Jatanras Polda Jawa Tengah dan Resmob Polres Demak dalam pelariannya di sebuah rumah daerah Mangkang, Kota Semarang pada Kamis (3/9) sekitar pukul 01.15 WIB.

1. Korban Pembunuhan Maut

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Kasus ini bermula ketika pelaku bernama Bambang Irawan (53) hendak mengantarkan korban berinisial (SL) 42 ke rumahnya di daerah Geyer, Kabupaten Grobogan pada Senin (31/8) malam.

“Jadi sekitar pukul 21.00, setelah korban selesai kerja mau dianter ke rumahnya di Geyer, Grobogan,” kata Kapolres Demak AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra dalam taklimat media di Mapolres Demak, Kamis (3/9).

2. Cekcok Soal Mantan Suami Berujung Maut

Dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, pelaku dan korban berselisih. Adu mulut itu dipicu oleh permintaan SL agar diantar menemui mantan suaminya di Kabupaten Karanganyar.

Cekcok tak terhindarkan seusai Bambang menolak permintaan korban. Pengakuan pelaku, korban terus mengeluarkan kata-kata kasar. Laju kendaraan terhenti di lokasi kejadian.