Kerangka Perempuan di Jangli Semarang Diduga Berkaitan dengan Hilangnya Mozza, Ini Faktanya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penemuan kerangka perempuan di lahan pinggir tol, masuk wilayah Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, membuka misteri hilangnya seorang gadis yang dilaporkan hilang pada 25 Juni 2025.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, penemuan kerangka perempuan itu diduga berkaitan dengan kasus hilangnya Mozza Axillia Gunarsa, gadis asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Kapolsek Tembalang Kompol Kristiyastuti Handayani mengatakan kondisi jasad yang terkubur itu ditemukan sudah tinggal tulang-belulang. Penemuan kerangka perempuan itu pada Jumat (4/9) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Iya, tinggal tulang-belulang. Itu kurang lebih satu tahun yang lalu memang kalau info dari Polres (Semarang, red) tadi,” ujarnya, Jumat (4/9).

Dia mengatakan lokasi penemuan kerangka telah dipasangi garis polisi. Petugas Inafis Polrestabes Semarang dan Satreskrim Polres Semarang juga telah mendatangi lokasi melakukan pemeriksaan.

“Titiknya di Jangli, dekat tol. Info selanjutnya ke Polrestabes ya. Yang ke sana Inafis Polrestabes Semarang sama Satreskrim Polres Semarang,” ujar Kompol Kristiyastuti.

Untuk diketahui, Mozza Axillia Gunarsa dilaporkan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Informasi hilangnya gadis kelahiran 20 Juli 2007 ini diterbitkan Polres Semarang pada 28 Juni 2025.

Mozza meninggalkan rumah setelah berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp pada Rabu 25 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.