Mozza Hilang Setahun, Polisi Ungkap Pengakuan Kekasih: Dibunuh dan Dibuang di Tol Jangli

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kerangka manusia yang ditemukan di Tol Semarang, Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menunjukkan jasad Mozza Axillia Gunarsa (18) yang dilaporkan hilang setahun lalu.

Kepastian itu didasarkan pada pengakuan seorang pria berinisial MPDA (22) alias V warga Kabupaten Blora yang diduga kekasih korban.

“MPDA mengakui membunuh Mozza pada 25 Juni 2025 atau tiga hari sebelum Mozza dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025,” kata Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana, Jumat (4/9).

Dari pengakuan tersebut, MPDA menunjukkan lokasi dia membuang jasad Mozza di pinggir Tol Dalam Kota Semarang, wilayah Jangli, Kecamatan Tembalang.

"Kami dapati kerangka lengkap dengan beberapa lembar kain, kami bawa ke RS Bhayangkara,” ujarnya.

AKP Bodia menyebut orang tua Mozza juga sudah memastikan kerangka tersebut merupakan putrinya yang hilang setahun lalu. Hal itu Berdasarkan ciri fisik berupa tambalan gigi gingsul dan jepit rambut.

“Secara scientific investigation kami sudah ambil sampel untuk pembandingan secara DNA karena belum ada rekam giginya, gigi masih utuh,” ujarnya.

Meski sudah ada pengakuan dari terduga pelaku pembunuhan dan orang tua korban, pihaknya masih menunggu hasil forensik untuk memastikan kerangka tersebut merupakan jasad Mozza.