436 Hari Hilang, Mozza Dibunuh Sang Pacar, Jasadnya Tinggal Kerangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cekcok berujung maut membuat MDFS (22) menghabisi nyawa Mozza Axillia Gunarsa (18) dengan cara mencekiknya pada 25 Juni 2025. Jasad korban dimasukkan karung lalu dibuang di pinggir Tol Semarang Dalam Kota.

Sejak saat itu, gadis asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang tak pernah pulang ke rumahnya. Tiga hari berselang, tepatnya 28 Juni 2025, orang tua korban melaporkan kehilangan sang putri ke Polres Semarang.

436 hari berlalu, Mozza ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya terbungkus karung tinggal kerangka di pinggir tol, Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Jumat (4/9) siang.

Petunjuk itu didapatkan setelah MDFS yang diduga pacar Mozza mengakui telah membunuh korban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Kamis (3/9).

“Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan (MDFS, red) mengakui adanya peristiwa pembunuhan,” kata Kasat Reskrim Polres Semarang AKP M. Bodia Teja Lelana, Sabtu (5/9).

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa pembunuhan diduga bermula dari adanya cekcok antara pelaku dan korban. Namun, AKP Bodia belum menjelaskan penyebab perselisihan yang terjadi di indekos pelaku di bilangan Sriwijaya, Kota Semarang pada 25 Juni 2025 silam.

“Pelaku melakukan pembunuhan dengan mencekik leher korban, lalu korban dibuang di daerah lereng Tol Jangli. Korban ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka,” kata AKP Bodia.

Untuk diketahui, Mozza Axillia Gunarsa dilaporkan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Informasi hilangnya gadis kelahiran 20 Juli 2007 ini diterbitkan Polres Semarang pada 28 Juni 2025.