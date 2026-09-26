Pria Misterius Mengedarkan Uang Palsu di Blora, Pedagang Sayur jadi Korban

jateng.jpnn.com, BLORA - Transaksi singkat di sebuah lapak sayur di Jalan Dr. Sutomo, Blora, berujung pada laporan polisi. Seorang pedagang mengaku menerima uang palsu dari pria yang membeli telur puyuh.

Peristiwa itu dialami Yami (58), warga Dukuh Growong, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, pada Senin (14/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, seorang pria mengendarai sepeda motor datang ke lapaknya yang berada di depan Unit Donor Darah (UDD) PMI Blora. Dia membeli satu bungkus telur puyuh seharga Rp10 ribu dan membayar menggunakan pecahan Rp100 ribu.

Yami kemudian memberikan uang kembalian Rp90 ribu. Tidak berhenti di situ, pria tersebut juga meminta menukarkan dua lembar uang Rp100 ribu menjadi empat lembar pecahan Rp50 ribu.

Kecurigaan baru muncul setelah pria itu pergi. Uang yang diterima Yami terasa licin dan kondisinya terlihat terlalu baru. Bagian perekat pada lembaran uang juga disebut mudah terlepas.

Yami kemudian mengecek uang tersebut menggunakan alat pendeteksi ultraviolet. Hasil pemeriksaan menunjukkan uang itu diduga bukan uang asli.

Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin mengatakan polisi telah mengamankan uang yang diduga palsu tersebut sebagai barang bukti. Penyidik juga telah mengantongi identitas pria yang diduga melakukan transaksi.

"Masih kami kembangkan," kata Zaenul.