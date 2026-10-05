Balap Liar di Exit Tol Setono Pekalongan Bikin Resah, Polisi Bertindak, 45 Motor Brong Diamankan

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Keluhan warga soal aktivitas balap liar di kawasan Exit Tol Setono, Kota Pekalongan, akhirnya ditindaklanjuti polisi. Puluhan sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut diamankan.

Sebanyak 45 sepeda motor dibawa petugas dalam penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Pekalongan Kota bersama Pasukan Siaga Bhayangkara pada Jumat (2/10) sore.

Penindakan menyasar pengendara yang melintas di sepanjang jalur Exit Tol Setono. Polisi menemukan sejumlah kendaraan menggunakan knalpot brong, tidak dilengkapi perangkat keselamatan sesuai ketentuan, serta melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP Andi Susanto mengatakan operasi tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dan keluhan masyarakat mengenai aktivitas balap liar di kawasan tersebut.

Menurut dia, knalpot brong menjadi salah satu sasaran utama karena kendaraan dengan modifikasi tersebut ditemukan digunakan dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Dengan perkuatan gabungan, kami melaksanakan kegiatan penindakan sepeda motor knalpot brong yang menjadi prioritas karena digunakan untuk balap liar,” kata Andi, Senin (5/10).

Kawasan Exit Tol Setono dinilai tidak layak dijadikan arena kebut-kebutan. Selain digunakan masyarakat untuk beraktivitas, jalur tersebut juga menjadi akses lalu lintas sehingga aksi balap liar dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Polisi pun mengingatkan bahwa dampak balap liar tidak hanya dirasakan para pelaku. Pengguna jalan lain yang kebetulan melintas juga dapat menjadi pihak yang ikut terkena risiko.