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JPNN.com Jateng Kriminal Begal Bersenjata Celurit di Kudus Terekam CCTV, Satu Pelaku Akhirnya Ditangkap

Begal Bersenjata Celurit di Kudus Terekam CCTV, Satu Pelaku Akhirnya Ditangkap

Rabu, 07 Oktober 2026 – 06:00 WIB
Begal Bersenjata Celurit di Kudus Terekam CCTV, Satu Pelaku Akhirnya Ditangkap - JPNN.com Jateng
Tim Resmob Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, menangkap salah satu pelaku perampasan sepeda motor menggunakan celurit. ANTARA/HO-Humas Polres Kudus

jateng.jpnn.com, KUDUS - Rekaman kamera CCTV menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk membongkar aksi perampasan sepeda motor yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Satu dari dua pelaku akhirnya diamankan. Dia adalah RH, 25, warga Kecamatan Jati, Kudus. Sementara rekannya berinisial Z masih dalam pengejaran polisi.

Kasatreskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro mengatakan, RH ditangkap pada Senin (5/10), setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban.

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"Aksi kejahatan para pelaku merampas sepeda motor menggunakan sabit terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian," kata Happy, Selasa (6/10).

Kasus tersebut terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Melati Notowito, Kecamatan Kota, Kudus.

Saat itu, korban baru pulang dari rumah temannya di Desa Megawon. Dia kemudian melintas di kawasan perempatan Samsat bersama rombongan pengendara sepeda motor yang bergerak menuju arah utara.

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Situasi berubah ketika rombongan tiba di depan sebuah rumah makan. Dua orang tiba-tiba menghadang perjalanan mereka.

Salah seorang pelaku mengeluarkan celurit dan mengancam akan melukai pengendara. Rombongan pun berusaha menghindar untuk menyelamatkan diri.

CCTV membantu polisi mengungkap begal bercelurit di Kudus. Satu pelaku ditangkap, sementara rekannya masih diburu setelah motor korban dirampas.
Sumber antara
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TAGS   Begal pembegalan Perampasan kudus polisi

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