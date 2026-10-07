Rekonstruksi Pembunuhan Mozza, Ayah Korban Pukul Tersangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang merekonstruksi kasus pembunuhan Mozza Axillia Gunarsa (18) yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka setelah dinyatakan hilang selama setahun.

Rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni indekos tersangka Mahendra Very Dwi Anggara (22) Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Dari lokasi tersebut, rekonstruksi pembunuhan gadis asal Kabupaten Semarang itu dilanjutkan ke tempat pembuangan jasad korban di pinggir Tol Semarang, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang.

Proses rekonstruksi disaksikan langsung oleh kedua orang tua Mozza. Keduanya terlihat terpukul saat menyaksikan adegan demi adegan yang diperagakan tersangka.

Bahkan, ketika Very tiba di lokasi, Singgih yang tidak kuasa menahan emosi sempat memukul tersangka. Aksi tersebut langsung dihentikan petugas kepolisian yang berjaga.

Kasat PPA-PPO Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Srinitri mengatakan rekonstruksi dilakukan bersama jaksa dengan melibatkan tersangka dan enam orang saksi.

“Dalam rekonstruksi pertama sekitar 55 adegan. Selanjutnya, rekonstruksi dilanjutkan di tempat pembuangan jenazah di wilayah Jangli,” ujar Kompol Srinitri, Rabu (7/10).

Puluhan adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut sesuai dengan keterangan tersangka dan para saksi yang diperoleh dalam pemeriksaan sebelumnya.