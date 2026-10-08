Dua Maling Gasak Rp208 Juta dari Mobil di Kudus, Pelarian Berakhir di Jogja

jateng.jpnn.com, KUDUS - Pencurian dengan modus mengempiskan ban mobil terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Uang tunai Rp208 juta dan sebuah laptop raib dari kendaraan korban.

Polisi akhirnya membongkar aksi kejahatan tersebut. Dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian ditangkap di Kota Yogyakarta pada Minggu (27/9).

Keduanya berinisial YSP (35), warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dan YS (33), warga Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan tim Jatanras Polda Jawa Tengah.

“Setelah melakukan serangkaian penyelidikan bersama tim Jatanras Polda Jateng, akhirnya kami mengetahui lokasi pelarian komplotan tersebut di Yogyakarta,” kata Happy, Kamis (8/10).

Petugas kemudian melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang diduga terlibat hingga akhirnya menemukan tempat persembunyian kedua tersangka.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan dua sepeda motor, yakni Yamaha MX King dan Honda Vario 160, berikut dokumen kendaraan.

Sejumlah telepon genggam, kartu perdana, helm, jaket, pakaian, kikir besi, serta uang tunai Rp873 ribu juga turut diamankan sebagai barang bukti.