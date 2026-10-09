Bawa Bayonet dan Mengaku Polisi, Dua Begal di Banyumas Diduga Beraksi Lebih dari 10 Kali

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Bermodal pengakuan sebagai anggota polisi dan senjata tajam, dua pria di Banyumas diduga memperdaya tiga remaja hingga kehilangan sepeda motor dan telepon seluler. Keduanya bahkan mengaku sudah melakukan aksi serupa lebih dari 10 kali.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P Silalahi mengatakan dua tersangka berinisial MRNH, 19, dan ME, 29, ditangkap Tim Resmob pada Selasa (6/10). Keduanya merupakan warga Kecamatan Patikraja, Banyumas.

Aksi tersebut berlangsung pada Minggu (4/10) sekitar pukul 01.30 WIB. Para korban yang masih berusia 13 hingga 16 tahun melintas menggunakan Honda Beat di Jalan Raya Purwokerto-Ajibarang, tepatnya di depan Museum Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Kedua tersangka yang mengendarai Honda PCX putih diduga membuntuti kendaraan korban. Saat menemukan kesempatan, mereka memepet motor tersebut hingga para remaja itu berhenti.

MRNH kemudian turun sambil menunjukkan bayonet sepanjang sekitar 30 sentimeter. Senjata itu memiliki gagang menyerupai pistol. Sambil mengaku sebagai polisi, dia meminta para korban menyerahkan telepon seluler.

Ketakutan menghadapi ancaman tersebut, korban menyerahkan dua ponsel. Namun, aksi keduanya tidak berhenti di situ. Sepeda motor yang mereka tumpangi juga dirampas.

Para korban selanjutnya dibawa ke lokasi yang lebih gelap di sekitar timur makam Syekh Maqdum Wali, Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas. Di sana, tersangka kembali menggeledah para remaja tersebut, termasuk memeriksa jok motor dengan dalih mencari narkoba.

Kedua tersangka lalu meminta korban menunggu. Mereka beralasan hendak menuju Polsek Ajibarang untuk mengirimkan anggota lain ke lokasi.