Pemuda 18 Tahun Jadi Tersangka Tawuran Maut Menewaskan Pelajar SMP Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap pemuda berinisial KPA (18) buntut tawuran maut yang menewaskan seorang pelajar SMP bernama inisial FFK (16) di depan RSU Banyumanik 2 Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas berlumuran darah dengan luka kepala.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setyowati mengatakan insiden itu bermula ketika kelompok korban GPU janjian tawuran dengan kelompok IB yang diikuti tersangka. Kedua kelompok sepakat bertemu di wilayah Bundaran Banyumanik.

“Kemudian sekitar pukul 04.15 WIB saat kelompok IB melintas di depan Rumah Sakit RSU Banyumanik 2, mereka melihat kelompok GPU berada di depan gang masuk rumah sakit,” ujar Kombes Nunuk saat taklimat media di Mapolsek Banyumanik, Semarang, Minggu (11/10) malam.

Kedua kelompok kemudian saling menyerang. Dalam bentrokan tersebut, tersangka membacok kepala korban hingga terjatuh. Setelah itu, kedua kelompok itu melarikan diri dan meninggalkan korban di lokasi kejadian.

“Korban lalu dibawa ke IGD RSU Banyumanik oleh penjaga parkir, tetapi tidak nyawanya tidak tertolong,” kata Kombes Nunuk.

Pihaknya lantas menyelidiki kasus tersebut dengan mengamankan sembilan anak dari dua kelompok yang terlibat dalam tawuran. Dari hasil pendalaman, penyidik menetapkan KPA sebagai tersangka karena diduga menganiaya korban.

“Sementara sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang melakukan penganiyaan,” katanya.

Di sisi lain, delapan orang lainnya masih diperiksa untuk memastikan peran masing-masing dalam tawuran maut itu. Polisi juga memeriksa saksi dan mencocokkan keterangan mereka dengan barang bukti yang telah diamankan.