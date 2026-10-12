Tawuran Maut di Semarang, Pelajar 16 Tahun Tewas Disabet Sajam, Satu Tersangka Ditahan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menetapkan seorang pemuda berinisial KPA (18) sebagai tersangka dalam kasus tawuran antarkelompok yang menewaskan pelajar berusia 16 tahun di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setyowati mengatakan sembilan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait bentrokan yang terjadi pada Minggu (11/10) dini hari tersebut.

Korban bernama Farel Ferrari Kusuma (16) diduga terlibat dalam tawuran bersama kelompoknya. Sementara itu, KPA disebut berasal dari kelompok lawan.

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Bentrokan berlangsung di depan RSU Banyumanik 2. Saat kedua kelompok saling menyerang, Farel terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala hingga terjatuh.

Situasi kemudian berujung tragis. Para peserta tawuran dari kedua kelompok melarikan diri setelah korban terkapar. Farel sempat dibawa ke RSU Banyumanik untuk mendapatkan pertolongan medis, tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

"Dalam penanganan perkara ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni KPA, yang berusia 18 tahun," kata Nunuk, Minggu (11/10).

Polisi masih mendalami keterlibatan delapan orang lainnya yang turut diamankan. Mereka berasal dari kedua kelompok yang terlibat dalam bentrokan tersebut.

Dari hasil pengungkapan kasus, petugas menyita enam senjata tajam serta busur berikut sejumlah anak panah. Barang bukti itu menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam tawuran maut tersebut.