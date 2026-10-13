Polisi Tangkap Terduga Pelaku Perusakan Bus Persib U-18 di Batang, Ini Pemicu Aksinya

jateng.jpnn.com, BATANG - Polresta Batang mengamankan seorang pria berinisial BPA (33) yang diduga terlibat dalam aksi pelemparan dan perusakan bus rombongan Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Tol Batang-Pemalang, Minggu (11/10) malam.

Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan terduga pelaku merupakan warga Palmerah, Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan di Jakarta setelah polisi menelusuri identitas dan keberadaannya.

BPA diamankan ketika melintas di Gerbang Tol Cikarang Utama. Dalam proses penangkapan tersebut, polisi bekerja sama dengan personel Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek.

Warsono menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan mengenai perusakan kendaraan dan dugaan penganiayaan terhadap salah satu ofisial Persib U-18. Petugas kemudian mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi orang yang diduga terlibat.

Insiden itu terjadi ketika dua rombongan yang berkaitan dengan suporter klub berbeda berada di rest area yang sama.

Saat itu, rombongan suporter Persija Jakarta sedang dalam perjalanan pulang setelah mendampingi timnya bertanding di Yogyakarta. Pada waktu bersamaan, bus yang membawa skuad Persib U-18 berhenti untuk beristirahat setelah menjalani pertandingan Elite Pro Academy melawan Persis Solo.

Kehadiran kedua kelompok tersebut memicu ketegangan. Adu provokasi secara verbal diduga berkembang menjadi aksi pelemparan batu ke arah bus Persib.

Polisi menduga fanatisme berlebihan terhadap klub sepak bola menjadi salah satu pemicu insiden tersebut. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendalami dugaan keterlibatan BPA dalam aksi perusakan.