Penagihan Utang di Kudus Berujung Penganiayaan dan Perusakan, Polisi Tetapkan 24 Tersangka

jateng.jpnn.com, KUDUS - Polda Jawa Tengah menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan intimidasi saat penagihan utang di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Sebanyak 21 tersangka merupakan anggota kelompok penagih utang (debt collector) asal Yogyakarta.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan tiga tersangka lainnya terdiri dari pengguna jasa penagihan dan pihak perantara. Perkara ini bermula dari persoalan utang-piutang yang kemudian melibatkan jasa penagihan melalui PT Jawara Mandiri Solution.

"Puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, antara lain 21 debt collector dari Yogyakarta, serta tiga orang pengguna jasa dan perantaranya," kata Roy saat meninjau lokasi kejadian di Kudus, Rabu (14/10).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak pengguna jasa diduga mengerahkan sejumlah penagih utang untuk mendatangi rumah keluarga pihak yang memiliki kewajiban pembayaran di Desa Jepang.

Rombongan tersebut tiba pada Selasa (13/10) sekitar pukul 11.30 WIB. Kedatangan mereka berujung perselisihan dengan pihak keluarga. Polisi sempat memfasilitasi mediasi untuk meredakan ketegangan, tetapi upaya itu belum menghasilkan kesepakatan.

Situasi kembali memanas pada sore hari, sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WIB. Dari keterangan yang dihimpun penyidik, insiden tersebut diduga melibatkan pemukulan, pelemparan batu, penggunaan senjata tajam, serta perusakan bagian rumah. Peristiwa itu juga mengakibatkan korban mengalami luka.

Selain menetapkan 24 tersangka, polisi mengamankan tujuh kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.