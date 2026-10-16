Gudang di Cilacap Simpan 10 Ribu Liter Solar Subsidi, Begini Temuan Polisi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sebuah gudang di Kabupaten Cilacap. Polisi mengamankan 10.206,48 liter solar yang ditampung dalam sejumlah kempu, galon, dan jeriken.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan penimbunan solar di gudang tersebut pada Senin (12/10).

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan penyidik juga menemukan kendaraan pengangkut yang tiba di lokasi dengan membawa muatan solar. BBM bersubsidi itu diduga diperoleh dari dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih didalami penyidik.

“Untuk kegiatan ini, barang bukti solar yang ditemukan di gudang berjumlah 10.206,48 liter. Dari keterangan yang kami dapatkan, solar tersebut berkaitan dengan pengambilan dari dua SPBU, dan hal itu masih terus kami dalami,” jelas Kapolda saat konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (16/10).

Dalam perkara ini, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial S.H. alias Asep. Dia diduga bertanggung jawab atas gudang dan kegiatan penampungan solar tersebut.

Selain solar, polisi mengamankan satu unit mobil pikap, enam barcode solar, 10 kempu, 80 galon, 13 jeriken, serta sejumlah peralatan lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Roy mengatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat mengganggu distribusi dan memicu kelangkaan di masyarakat. Pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan penyaluran energi bersubsidi.

“Dampak dari mereka yang menyalahgunakan atau berusaha menimbun BBM bersubsidi, termasuk LPG, adalah bisa menimbulkan kelangkaan. Oleh karena itu, selain melakukan upaya represif, kami juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut,” ujar Roy.