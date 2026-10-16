Gas Melon Dioplos ke Tabung Nonsubsidi, Polisi Tetapkan 4 Tersangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Pati.

Isi gas melon tersebut diduga dipindahkan ke tabung LPG nonsubsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk diperjualbelikan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial L.H, M.F.H, S.K.R, dan A.B.S.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan pengungkapan kasus bermula dari aktivitas pemindahan isi LPG bersubsidi yang diduga dilakukan di sebuah gudang di Desa Ceblek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Petugas mengungkap aktivitas tersebut pada Minggu (11/10). Di lokasi, polisi menemukan peralatan yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi LPG dari tabung berukuran kecil ke tabung nonsubsidi yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar empat bulan. Para tersangka diduga membeli LPG 3 kg dari sejumlah warung atau penyalur di wilayah Pati, kemudian membawa tabung-tabung tersebut ke gudang untuk dipindahkan isinya.

Pembelian dilakukan secara bergantian di sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan LPG yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi, yakni 102 tabung LPG kosong ukuran 3 kg, 34 tabung LPG berisi dengan berbagai ukuran, empat tabung LPG kosong ukuran 12 kg, serta satu bungkus segel tabung LPG berbagai ukuran.