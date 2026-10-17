KPK Ungkap Kepala BPK Jateng Minta Rp600 Juta kepada Bupati Klaten Hamenang

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kesepakatan uang Rp400 juta antara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Uang tersebut diduga sebagai imbalan untuk mengondisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan Ahmad Luthfi awalnya meminta uang Rp600 juta kepada Hamenang. Namun, permintaan tersebut ditawar hingga keduanya sepakat pada angka Rp400 juta.

Taufik menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

“Dalam pertemuan tersebut, ALU (Ahmad Luthfi) menyampaikan permintaan kepada HWI (Hamenang) dengan mengatakan, 'tolong support kami Rp600 juta'. Ini bahasa permintaan dari ALU,” kata Taufik.

Dia menjelaskan Hamenang keberatan memenuhi permintaan tersebut. Setelah dilakukan negosiasi, keduanya kemudian menyepakati pemberian uang sebesar Rp400 juta.

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Dugaan kesepakatan itu bermula ketika BPK Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Klaten Tahun 2025 pada April 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kelebihan pembayaran honorarium dengan nilai sekitar Rp5 miliar. Temuan itu terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.