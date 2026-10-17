KPK Temukan Tong Biru Berisi Uang Rp 934 Juta Milik Bupati Klaten

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai sebesar Rp934 juta yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru di rumah Hanaku Agni Sadewo, adik kandung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang ratusan juta rupiah itu ditemukan di kediaman Hanaku.

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“Rp934 juta ini ditemukan di kediaman HAS (Hanaku) selaku adik kandung bupati yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru yang ada di rumah yang bersangkutan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Selain uang dalam tong biru, penyidik juga menemukan uang tunai sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop. KPK turut mengamankan uang pecahan yuan Cina senilai 5.972 yuan.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti berupa uang tunai yang diamankan KPK mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

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“Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen,” ujar Taufik.

Saat ditanya mengenai asal uang yang ditemukan dalam tong biru tersebut dan kaitannya dengan sejumlah klaster dugaan korupsi, Taufik menyebut uang itu telah bercampur.