Sakit Hati, Pemuda Brebes Mutilasi Ayah Kandung, 4 Bulan Kemudian Menyerahkan Diri

jateng.jpnn.com, BREBES - Hadi Sunoto alias HS menyerahkan diri ke Mapolsek Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rupanya, pemuda berusia 24 tahun itu telah membunuh sekaligus memutilasi ayah kandungnya sendiri.

Kasubsi Penmas Sihumas Polres Brebes Aiptu Sarinto Priyono mengatakan pembunuhan itu terjadi sekitar empat bulan sebelum pelaku menyerahkan diri.

Dia menyebut HS mendatangi Polres Kersana pada 18 Oktober 2026. Pihaknya lantas mengamankan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Pembunuhannya terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Setelah mengaku langsung diamankan,” ujar Aiptu Sarinto, Senin (19/10).

Setelah menerima pengakuan tersebut, polisi mendatangi rumah pelaku untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. “Jadi motifnya itu sakit hati sama korban,” kata Aiptu Sarinto.

Seusai melancarkan aksinya, HS memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian dibuang ke dua lokasi berbeda, satu di antaranya adalah sungai.

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“Dimutilasi menjadi beberapa bagian lalu dibuang di dua lokasi. Keterangannya konsisten, tidak berubah-ubah,” ujarnya.

Pelaku akhirnya menyerahkan diri karena merasa tertekan dan dihantui rasa bersalah atas perbuatannya. Kondisi tersebut mendorong HS untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi kepada aparat kepolisian.