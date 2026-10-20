Detik-detik Polisi Tangkap Eks Napiter Pembakar Warung Mi Babi Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Polisi menangkap AS, eks narapidana teroris yang diduga menjadi pelaku pembakaran warung mi babi di Parangjoro, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

AS ditangkap di rumahnya Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada Senin (19/10) malam. Sementara itu, insiden pembakaran warung mi babi terjadi pada Sabtu (12/9).

“Berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada 12 September kemarin atas perusakan dan pembakaran warung mi babi yang terjadi di Parangjoro, Grogol, Kabupaten Sukoharjo,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan, Selasa (20/10).

Dari hasil penyelidikan ada beberapa alat bukti yang dijadikan acuan oleh penyidik Polres Sukoharjo mendapatkan satu gambaran terhadap pelaku. Penangkapan lantas dilakukan.

Namun, saat hendak ditangkap, pelaku melawan dengan melepaskan anak panah ke arah petugas. Pelaku juga mengayunkan samurai dan menendang sepeda motor milik polisi.

Dari proses pengamanan tersebut, ada dua polisi yang terluka karena sabetan samurai. Hal itu terpaksa membuat polisi melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.

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“Dari hasil track record-nya eks napi terori. Bisa kami lakukan tindakan tegas karena memang ada barang bukti berupa samurai atau parang yang dilakukan bahkan mencoba membacok atau menyerang petugas,” katanya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya busur, samurai, pisau, senapan angin, dan sangkur.