96 Kasus Judi Online Ditangani Polda Jateng, Jumlahnya Naik dari Tahun Lalu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menangani 96 kasus dugaan judi daring/online sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 60 kasus.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan peningkatan penanganan perkara tersebut diimbangi dengan upaya membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian di ruang digital.

Menurut dia, pemblokiran tautan menjadi salah satu langkah untuk menekan penyebaran judi daring yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada 2025, Polda Jateng mengajukan pemblokiran terhadap 1.802 tautan yang memuat konten judi daring kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, sejak Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 1.486 tautan yang terindikasi memuat konten perjudian telah diusulkan untuk diblokir.

“Sejak Januari hingga Oktober 2026 sudah ada 1.486 tautan yang terindikasi judi daring yang diusulkan untuk diblokir,” kata Wahyu.

Dia menegaskan penanganan judi daring tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Pembatasan akses terhadap konten perjudian juga menjadi bagian dari upaya mencegah aktivitas ilegal tersebut menjangkau lebih banyak masyarakat.

Salah satu kasus yang ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Jateng ialah dugaan praktik judi daring yang difasilitasi sebuah warung internet (warnet) di Jalan Suyodono, Kota Semarang.