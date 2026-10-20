2 Polisi Terluka Saat Tangkap Eks Napiter Pembakar Warung Mi Babi Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Dua polisi terluka saat mengamankan eks narapidana teroris yang diduga menjadi pelaku pembakaran warung mi babi di Parangjoro, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penangkapan pelaku berinisial AS tersebut dilakukan di rumahnya Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada Senin (19/10) malam. Sementara itu, insiden pembakaran warung mi babi terjadi pada Sabtu (12/9).

“Ada dua orang anggota kami terluka gara-gara bekas sabetan kemudian jatuh karena disabet parang atau dicoba diserang,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan, Selasa (20/10).

Saat hendak ditangkap, pelaku melawan dengan melepaskan anak panah ke arah petugas. Pelaku juga mengayunkan samurai dan menendang sepeda motor milik polisi.

Hal itu terpaksa membuat polisi melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.

“Dari hasil track record-nya eks napi teroris. Bisa kami lakukan tindakan tegas karena memang ada barang bukti berupa samurai atau parang yang dilakukan bahkan mencoba membacok atau menyerang petugas,” katanya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya busur, samurai, pisau, senapan angin, dan sangkur.

Untuk diketahui, AS diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran warung mi babi di Parangjoro, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu (12/9) lalu.