Polisi Bongkar Peredaran 2.604 Botol Miras Ilegal di Karimunjawa, 2 Orang Jadi Tersangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi mengamankan 2.604 botol minuman keras (miras) tak berizin di Perairan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Kasus ini terungkap ketika Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mencurigai Kapal Motor (KM) Laba-laba 8B di Dermaga Pelabuhan Karimunjawa pada Selasa (13/10).

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan dua tersangka diamankan petugas. Keduanya, yakni nakhoda bernama AKA alias Afit Khoirul Amin (26) dan N alias Nastain (54) pemilik warung Putra Ragil di Desa Karimunjawa.

“Dari hasil pemeriksaan di atas, petugas melakukan pengembangan ke sebuah warung di Desa Karimunjawa bernama Putra Ragil yang diakui milik saudara N dan ditemukan total 2.604 botol yang tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha di bidang perdagangan,” kata Irjen Roy, Selasa (20/10).

Dari pengungkapan itu, polisi menemukan dua perkara berbeda dengan tersangka AKA dan N, yakni tindak pidana pelayaran dan tindak pidana perdagangan.

Dalam perkara pelayaran, polisi menetapkan AKA sebagai tersangka. Dia diduga mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dari syahbandar. Dokumen kelautan kapal tersebut diketahui telah kedaluwarsa sejak 7 Oktober 2026.

“Guna mengelabui petugas di laut, muatan ratusan dus miras ilegal ini ditumpuk bersama dengan material bangunan,” katanya.

Miras tersebut dibeli oleh tersangka N dari seorang pemasok Rp 50.000.000 di daerah Pengkol, Kabupaten Jepara. Dari mengangkut barang tersebut, AK mendapat upah sebesar Rp 15.000 per dus.