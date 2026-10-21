Terbukti Korupsi, Eks Bupati Pati Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Eks Bupati Pati Sudewo dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara dalam perkara korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis tersebut dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (21/10).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan (8,5 tahun, red),” kata Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta kepada Sudewo. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasinya.

“Dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda tersebut,” kata Edwin.

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Majelis hakim juga menetapkan pidana pengganti berupa kurungan selama 100 hari apabila Sudewo tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda.

Tak hanya itu, Sudewo diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.511.500.000 atau sekitar Rp 3,51 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Sudewo akan menjalani pidana penjara pengganti selama dua tahun.