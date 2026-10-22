Fakta-fakta Kapolda Jateng Menggulung Bandar Judi Kelas Kakap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menggulung jaringan perjudian toto gelap (togel) yang beroperasi di tiga daerah di Jawa Tengah. Jaringan judi pasang nomor yang beroperasi sejak 2014 itu diungkap saat Irjen Pol Roy Hardi Siahaan belum genap sebulan menjabat Kapolda Jawa Tengah.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap HGP alias KH yang diduga mengendalikan jaringan togel selama 12 tahun. HGP ditangkap bersama empat orang lainnya di Kota Semarang.

Berikut lima fakta pengungkapan jaringan judi togel di Jawa Tengah:

1. Judi Togel Beroperasi Sejak 2014

Jaringan perjudian togel yang diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah diketahui telah beroperasi sejak 2014. Selama bertahun-tahun, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian dengan menjual kupon togel kepada masyarakat.

“Jadi kegiatan perjudian jenis togel tersebut sudah beroperasi sejak 2014 sampai dengan sekarang,” kata Irjen Roy, Rabu (21/10).

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menjual kupon togel untuk pasaran Singapura, Sydney, dan Hong Kong.

2. HGP Diduga Kendalikan Jaringan Togel di Jawa Tengah