3 Kades Terkait Kasus Sudewa Divonis Penjara, Hukuman Tertinggi 6 Tahun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman penjara selama empat hingga enam tahun kepada tiga kepala desa dalam kasus pemerasan calon perangkat desa di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan perkara Bupati nonaktif Sudewa.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Edwin Pudyono dalam sidang di Semarang, Kamis (22/10). Hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Ketiga terdakwa masing-masing Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, dan Kepala Desa Sukorukun Sukarjan.

Abdul Suyono dijatuhi hukuman enam tahun penjara, Sukarjan lima tahun penjara, sedangkan Sumarjiono dihukum empat tahun penjara.

"Menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Edwin saat membacakan putusan.

Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa terbukti meminta calon peserta seleksi perangkat desa menyerahkan sejumlah uang. Total uang yang terkumpul mencapai Rp 2,4 miliar.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding apabila tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan.