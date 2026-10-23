Babak Baru Kasus 406 Kiloliter Solar Ilegal di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penyelundupan 406 kiloliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di perairan Semarang, Jawa Tengah memasuki babak baru.

Solar dengan nama lain High Speed Diesel (HSD) yang diangkut Kapal SPOB Nur Faizah 03 tanpa dokumen sah itu diserahkan penanganannya ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/10).

“Pelimpahan berkas perkara kapal SPOB Nur Faizah 03 dilaksanakan. Kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai barang bukti dan akan tetap berada dalam pengawasan,” ujar Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) V Semarang Kolonel Marinir Sabprowanto dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Dirjen Gakkum Kementerian ESDM Jeffri Huwae di Semarang mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengangkutan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Termasuk mencegah praktik yang berpotensi mengganggu pasokan dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

“Berdasarkan temuan awal, kapal tersebut direncanakan mengangkut BBM hingga sekitar 1.100 KL,” kata Jeffri.

Apabila seluruh volume itu seluruhnya berhasil dimuat, menurut Jeffri, akan mengganggu distribusi BBM untuk kebutuhan masyarakat di Semarang dan Jawa Tengah.

Dia mennyatakan dokumen pembelian dari Pertamina Patra Niaga Pengapon, tercatat pembelian BBM sebesar 24 kiloliter. Dari angka tersebut, terdapat selisih sebesar 382 kiloliter dibandingkan dengan volume 406 kiloliter yang ditemukan.

“Selisih tersebut menjadi bagian dari pendalaman untuk menelusuri asal-usul, jenis, legalitas, serta dokumen pengangkutan BBM yang ditemukan di kapal tersebut,” katanya.