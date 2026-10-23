Polisi Tangkap Pria yang Diduga Menipu 7 Warga Kudus dengan Modus Listrik Subsidi

jateng.jpnn.com, KUDUS - Seorang pria berinisial FL (34), warga Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah diduga menipu tujuh warga dengan modus menawarkan pemasangan jaringan listrik baru bersubsidi.

Pelaku diamankan oleh jajaran Polsek Jati, Polres Kudus, di area Kantor Kepala Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, pada Rabu (21/10). Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari para korban pada hari yang sama.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Jati AKP Subkhan mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan warga yang merasa dirugikan oleh tawaran pemasangan jaringan listrik baru.

"Setelah menerima laporan para korban pada Rabu (21/10), kami langsung menindaklanjuti. Tak berselang lama, pada hari yang sama pelaku berinisial FL (34), warga Kecamatan Gebog, Kudus, berhasil diamankan saat berada di area Kantor Kepala Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kudus," kata Subkhan, Jumat (23/10).

Menurut Subkhan, peristiwa tersebut bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban berinisial AM (51) pada Minggu (18/10). Saat itu, pelaku mengaku sebagai petugas Biro Teknik Listrik (BTL) dan menawarkan program pemasangan jaringan listrik baru bersubsidi dengan tarif Rp 2,1 juta per titik.

Pelaku juga menjanjikan pemasangan akan selesai dalam waktu satu hari sehingga listrik bisa langsung menyala. Tergiur tawaran tersebut, korban berencana memasang dua titik jaringan listrik.

Korban kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp 3 juta. Uang itu diberikan setelah pelaku meminta pembayaran tanda jadi Rp 1,5 juta untuk setiap titik pemasangan.

Namun, hingga dua hari setelah pembayaran, pemasangan jaringan listrik yang dijanjikan tidak kunjung dilakukan. Merasa curiga, korban mencari informasi lebih lanjut dan mendapati sejumlah warga lain ternyata menerima tawaran serupa.