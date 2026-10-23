Geledah Kantor BPK Jateng, KPK Temukan Uang Ratusan Juta Rupiah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) dan dua rumah, pada Kamis (22/10).

“Saat menggeledah di Kantor BPK Jateng penyidik menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/10).

KPK juga menyita sejumlah dokumen saat menggeledah tiga lokasi tersebut. Penggeledahan itu dilakukan sebagai lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

“Penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan suap yang dilakukan untuk menghapus hasil temuan audit BPK di wilayah Kabupaten Klaten,” kata Budi.

Bermula ketika Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Bupati Klaten Hamenang dan 20 orang lainnya pada Kamis (15/10).

Keesokan harinya, KPK menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative bernama Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

Terdapat pula lima klaster dugaan korupsi, yakni terkait dugaan suap pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta setoran terkait upah pungut. (ink/jpnn)