Live Judi Online di TikTok, Pria Asal Kudus Raup Rp 25 Juta dalam Dua Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pria asal Kabupaten Kudus berinisial MR (27) ditangkap Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah karena diduga menjadikan pertandingan dalam gim Winning Eleven 2010 sebagai sarana perjudian online.

Lewat akun TikTok DrogNovv Backup, tersangka menyiarkan pertandingan sepak bola virtual yang menjadi ajang taruhan. Orang yang ingin memasang taruhan harus mengirimkan uang ke rekening yang digunakan MR.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Wahyu Nugroho Setyawan menjelaskan tersangka mendapatkan komisi sebesar 5 persen dari setiap taruhan yang masuk. Aktivitas tersebut diduga telah berjalan selama sekitar dua bulan.

“Selama kurang lebih dua bulan menjalankan aktivitas tersebut, pelaku memperoleh hasil sebesar Rp 25 juta,” kata Wahyu, Senin (26/10).

Polisi mengungkap kasus ini pada Kamis (22/10) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Penindakan dilakukan di rumah MR yang berada di Kelurahan Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Pengungkapan bermula ketika petugas mendapati akun tersebut sedang menayangkan pertandingan sepak bola virtual melalui siaran langsung TikTok. Pertandingan dimainkan menggunakan konsol PlayStation dengan gim Winning Eleven 2010.

Dari lokasi penindakan, penyidik mengamankan sejumlah perangkat yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Barang bukti itu mencakup dua telepon seluler, perangkat komputer beserta monitor, mikrofon, kamera, tripod, dan satu set PlayStation.

Polisi turut mengamankan rekening bank dengan uang sekitar Rp 25 juta. Penyidik masih menelusuri cara kerja taruhan serta aliran dana dalam aktivitas yang dijalankan tersangka.