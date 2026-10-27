Tawuran Maut di Genuk Semarang, Satu Pelajar Jadi Tersangka Pembacokan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka utama dalam kasus tawuran yang menewaskan pelajar berinisial APP (15) di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dua anak lainnya juga sedang menjalani proses penyidikan karena diduga membawa senjata tajam saat bentrokan berlangsung.

Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Perdagangan Orang Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Srinitri mengatakan, tersangka utama diduga menjadi pelaku pembacokan terhadap korban.

“Pelaku pembacokan ditetapkan satu orang,” kata Srinitri, Selasa (27/10).

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Muktiharjo Raya, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk. APP, pelajar asal Kecamatan Pedurungan, mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dalam bentrokan antarkelompok.

Berdasarkan penyidikan sementara, tawuran bermula ketika kelompok SBC berkumpul di tepi Kali Karanganyar, dekat jembatan kereta api di kawasan Muktiharjo Lor. Di lokasi tersebut, salah seorang anggota kelompok disebut mengonsumsi minuman keras jenis ciu.

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Perselisihan kemudian berlanjut melalui saling tantang lewat pesan langsung atau DM Instagram. Kedua kelompok akhirnya sepakat bertemu untuk tawuran di kawasan Muktiharjo Lor.

Kelompok tersangka menuju lokasi menggunakan sekitar lima sepeda motor. Tersangka diduga membawa celurit bergagang kayu berwarna cokelat.