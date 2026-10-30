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JPNN.com Jateng Kriminal Kasus Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo, 2 Ponpes Digeledah, 1 Orang Buron

Kasus Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo, 2 Ponpes Digeledah, 1 Orang Buron

Jumat, 30 Oktober 2026 – 20:42 WIB
Kasus Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo, 2 Ponpes Digeledah, 1 Orang Buron - JPNN.com Jateng
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian terus mengembangkan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng). Ada dua pondok pesantren (ponpes) yang digeledah oleh polisi.

Dua ponpes tersebut terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karangnyar. Penggerebekan dilakukan pada Selasa (27/10).

Kedua ponpes ini digeledah karena hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka yang merupakan eks narapidana terorisme (napiter) berinisial AS ditangkap di rumahnya Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada Senin (19/10).

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“Berawal dari satu tersangka, kami kembangkan, ada nama lain inisial I yang saat ini masuk DPO (Daftar Pencarian Orang, red),” kata Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan saat taklimat media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (30/10).

Dua ponpes itu disinyalir menjadi tempat persembunyian I. Namun, ketika digeledah, polisi tak mendapati keberadaan sang buron tersebut.

Irjen Roy menyebut berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag), lokasi pertama di Desa Laban, Kabupaten Sukoharjo tidak terdaftar sebagai ponpes.

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“Mengatasnamakan ponpes, tetapi tak terdaftar di Kemenag. Saat digeledah, ada beberapa kelompok perempuan dewasa dan di bawah umur berpakaian cadar,” ujarnya.

Dari tempat pertama, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pedang, busur panah, gawai dan kotak infak.

Kedua ponpes ini digeledah karena hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka yang merupakan eks narapidana terorisme.
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TAGS   jateng polda jateng Jawa Tengah sukoharjo ponpes terorisme pembakaran mi babi

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