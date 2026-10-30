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JPNN.com Jateng Kriminal Perusakan Makam di Semarang, 3 Patung Bunda Maria Hancur, Polisi Buru Pelaku

Perusakan Makam di Semarang, 3 Patung Bunda Maria Hancur, Polisi Buru Pelaku

Jumat, 30 Oktober 2026 – 21:30 WIB
Perusakan Makam di Semarang, 3 Patung Bunda Maria Hancur, Polisi Buru Pelaku - JPNN.com Jateng
Salah satu patung Bunda Maria di TPU Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, dirusak oleh orang tak dikenal. Foto: Polrestabes Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengendara sepeda motor Honda Vario berwarna hijau menjadi salah satu petunjuk yang ditelusuri polisi dalam kasus perusakan makam di TPU Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk mengungkap identitas orang yang diduga merusak sejumlah properti makam tersebut.

“Melakukan pengerusakan kemudian pergi menaiki motor Vario warna hijau,” kata Agus, Jumat (30/10).

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Aksi perusakan itu diketahui terjadi pada 16 Oktober 2026 sekitar pagi hari. Meski demikian, laporan kepada kepolisian baru disampaikan pada 24 Oktober 2026.

Dari pemeriksaan awal, polisi menerima informasi mengenai kerusakan tiga patung replika Bunda Maria dan sejumlah batu nisan berbentuk salib di area pemakaman yang berada di Jalan Teratai, Kelurahan Banjardowo.

Peristiwa tersebut bermula ketika seorang penjaga makam mendapat informasi dari warga mengenai keberadaan seorang laki-laki yang diduga melakukan perusakan. Saat mendatangi lokasi, penjaga makam mendapati orang tersebut sudah pergi.

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Penjaga makam kemudian memeriksa kondisi area pemakaman dan menemukan sejumlah properti mengalami kerusakan. Informasi itu selanjutnya disampaikan kepada ahli waris makam yang terdampak.

Polisi kini menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan mendalami petunjuk yang tersedia. Namun, hingga Jumat, identitas orang yang diduga melakukan perusakan belum dipastikan.

Polisi memburu pelaku perusakan tiga patung replika Bunda Maria dan sejumlah batu nisan berbentuk salib di TPU Banjardowo, Semarang.
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TAGS   perusakan makam semarang patung bunda maria polisi

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