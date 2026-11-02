Pemuda di Kudus Dibacok Parang, Polisi Tangkap Enam Orang

jateng.jpnn.com, KUDUS - Polisi menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan disertai pembacokan terhadap seorang pemuda berinisial R, 18, di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dua orang lainnya masih diburu.

Enam terduga pelaku diamankan kurang dari sembilan jam setelah kejadian, tepatnya pada Minggu (1/11) pukul 02.30 WIB.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Jati AKP Subkhan mengatakan polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengejar dua orang yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Dalam waktu kurang dari sembilan jam setelah kejadian, enam orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut berhasil diamankan. Sementara itu, dua orang lainnya masih dalam pengejaran petugas,” kata Subkhan, Senin (2/11).

Enam orang yang diamankan masing-masing berinisial MFM (21) dan AMP (24) warga Kecamatan Bae, WDR (17) dan MAG (22) warga Kecamatan Mejobo, MSR (21) warga Kecamatan Kota, serta MDR (22) warga Kecamatan Jati.

Berdasarkan hasil pendalaman awal, MFM diduga menjadi pelaku utama pembacokan. Sementara itu, WDR dan MSR diduga ikut memukul korban. Adapun MAG, MDR, dan AMP diduga berperan membonceng atau mengantarkan para pelaku.

Korban merupakan warga Kabupaten Blora yang berdomisili di Kecamatan Bae, Kudus. Akibat kejadian tersebut, R mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan dan harus menjalani perawatan di RSI Aisyiyah Kudus.

Subkhan menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban berboncengan dengan temannya melintasi Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati.