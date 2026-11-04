Polda Jateng Bongkar Jaringan Promosi Judi Online Bermodus MLM, Admin Dibayar Rp 3 Juta per Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah mengungkap promosi situs judi online di media sosial dengan pola perekrutan berjenjang atau multi-level marketing (MLM).

Polisi pun menangkap seorang perempuan berinisial RUI (28) yang diduga bertindak sebagai admin sekaligus perekrut pemilik akun Instagram.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan RUI diamankan di Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, pada 1 November 2026.

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"Aktivitas tersangka bermula pada 2025. Saat itu, RUI menerima tawaran melalui pesan Instagram untuk mempromosikan situs judi daring," ungkapnya, Selasa (3/11).

Dari pekerjaan tersebut, tersangka memperoleh bayaran Rp 3 juta setiap bulan. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan akun Instagram miliknya.

Aktivitas RUI kemudian berkembang. Dia mendapat tawaran untuk mencari dan merekrut pemilik akun Instagram lain agar ikut mempromosikan situs judi online. Setiap akun yang berhasil direkrut mendatangkan imbalan bagi tersangka.

"Setelah terkumpul, terbentuk jaringan untuk endorse judi online dengan tersangka sebagai adminnya," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, pola tersebut membuat promosi judi online berjalan melalui jaringan yang melibatkan sejumlah orang. Perekrutan dilakukan secara bertingkat, dengan RUI berperan mengumpulkan pemilik akun untuk memperluas jangkauan promosi.